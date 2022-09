Razzia in Deutschland gegen Oligarch Usmanow

Ermittler und Steuerfahnder begannen am Mittwochmorgen die großangelegte Durchsuchung, die mehrere Wohn- und Geschäftsräume des Oligarchen umfasst. Insgesamt würden 24 Objekte in Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Hamburg durchsucht, so die Behörden. 250 Beamte seien im Einsatz.