Wasserbucht am Urfahraner Donauufer vor dem Aus?

Ein weiteres Jahr geht ins Land, und am Ende wird wohl wieder nichts passiert sein am Urfahraner Marktgelände in Sachen Neugestaltung. Rückblick: Bereits seit fünf Jahren laufen die Planungen für eine Attraktivierung des Areals. Erst präsentierte das Architektenkollektiv G.U.T. den spannenden Entwurf für die „Insel für Linz“, dabei hätte ein Nebenarm der Donau das Gelände umspülen sollen. Nachdem sich diese Pläne als nicht umsetzbar erwiesen, einigte man sich schließlich auf das Projekt „UfA“: Es umfasst eine Reihe von Begrünungsmaßnahmen und die Schaffung einer Wasserbucht.