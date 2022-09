Wann kommt Wasserbucht am Urfahraner Donauufer?

Eigentlich hieß es Anfang des Jahres noch, dass das Projekt zügig voranschreiten würde. Doch auch wenn nur die kühnsten Optimisten damals dachten, dass sie bereits im Sommer an der geplanten Wasserbucht chillen könnten, hätte man sich doch erwarten dürfen, dass zumindest irgendwas aus dem Projekt „UfA“ am Urfahraner Marktgelände einmal umgesetzt wird. Das Vorhaben des Architektenkollektivs G.U.T. (Gerald Anton Steiner, Urmann Radler Architekten, Tp3 Architekten), das statt der ursprünglichen, gescheiterten Idee einer Insel – man wollte das Areal von einem Nebenarm der Donau umspülen lassen – realisiert werden soll, ist weiter in der Warteschlange. „Leider hat sich zuletzt nichts in dieser Angelegenheit getan, weil die Wasserrechtsbehörde des Landes Vorbehalte gegen das Projekt hat“, ließ SP-Stadtchef Klaus Luger im Gespräch mit der „Krone“ wissen.