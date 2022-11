Güterzug ratterte bei offenem Schranken durch

„Grenzt an ein Wunder....“

Der Schranken öffnete schlussendlich, ohne dass ein Zug durchgefahren wäre. Doch plötzlich setzte sich der Güterzug doch in Bewegung. „Es grenzt an ein Wunder, dass es dabei nicht zu einer Kollision mit einem Auto gekommen ist“, berichtet der geschockte Augenzeuge. Er informierte sofort die ÖBB von dem Vorfall - eine Antwort blieb man dem Mann allerdings schuldig. Auch der „Krone“ konnte man vorerst keinen Grund für die Öffnung des Schrankens nennen. Man verwies lediglich darauf, dass Autolenker ohnehin solange stehen bleiben müssen, bis auch das Rotlicht erlischt. Und das hat ja - siehe Foto - geleuchtet...