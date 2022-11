„Fußballgöttin“ wurde wie ein Popstar gefeiert

Am Montag arbeitete sie wieder bei der PVA in St. Pölten. Da war Gstöttners Abschied, zu dem zahlreiche Kollegen gekommen waren, erneut Thema. Samstag, nach dem 1:3 gegen St. Pölten: Neulengbachs Torjägerin wird wie ein Popstar gefeiert. Von einigen der 550 Fans kam gar „Mary Gstöttner, Fußballgott!“ Feuerwerk, Musik, Rosen – die 38-jährige Bundesliga-Legende wurde quasi von jeder/m geherzt. „Ich war sprachlos, hatte nur mehr Tränen in den Augen. Saugeil.“