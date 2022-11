So hilft ein Fruchtzucker-Frühstück vorm Radfahren

Ein Frühstück spielt für ein Morgentraining eine Schlüsselrolle, weil wir mittlerweile wissen, dass in der Nacht der Kohlenhydratvorrat in der Leber (hepatisches Glykogen) um etwa 25 % reduziert werden. Und das Training so zu beginnen, mindert die Ermüdungsresistenz und das Training wird kürzer und schwächer.