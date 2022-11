Italien: Frauen und Kinder verließen NGO-Schiff

Zuvor hatten die Behörden am Sonntag bereits 144 der insgesamt 179 Migranten die am Samstagabend in Catania gelandete „Humanity“ verlassen. Nach einer Inspektion durch die italienischen Behörden durften alle Geretteten mit Ausnahme von 35 Männern an Land gehen, erklärte die deutsche Hilfsorganisation SOS Humanity im Kurznachrichtendienst Twitter. Der Kapitän der „Humanity 1“, Joachim Ebeling, weigerte sich Catania mit den 35 Flüchtlingen an Bord zu verlassen, wie es die italienische Regierung fordert.