Italien plant Inspektion an Bord der „Humanity 1“

Der italienische Innenminister berichtete indes von einer „Revolte“ an Bord der deutschen „Rise Above“ von Mission Lifeline, die am Donnerstag 95 Bootsmigranten aus Seenot im Mittelmeer rettete. Das Schiff sei in Richtung der sizilianischen Stadt Siracusa (Syrakus) unterwegs. Italien prüfe die Lage, sagte der Minister. Zwei Personen - ein Mann aus Cote d‘Ivoire und eine Frau aus Guinea - haben inzwischen die „Rise Above“ verlassen und wurden von einem Patrouillenboot der italienischen Küstenwache nach Siracusa gebracht. Das Paar wurde in der Notaufnahme des Krankenhauses aufgenommen.