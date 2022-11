Wirtin kauft regional ein - und erhöht Gehälter

Was hat Sie am meisten geärgert, und wie lautet Ihre Antwort auf die explodierenden Großhandelspreise?

Da hatten wir endlich wieder ein Geschäft, und dann wurde bei den Händlern plötzlich rationiert. Wir kaufen jetzt bei den Landwirten in der Umgebung. Die sind nicht so unverschämt wie die Konzerne. Das Butterschmalz beziehen wir beispielsweise von einer kleinen Käserei. Das Öl liefert der Bauer direkt, sogar mit Preisgarantie. Dadurch können wir einiges abfedern.