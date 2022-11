Plötzlich Luxus: Wer jetzt noch Schnitzel paniert

Auf Paniertes wollen weder Gäste noch Wirte verzichten. So hat die Alte Schiffstation in der Wachau um einen Euro auf 12,90 erhöht. Auch beim Wirtshaus am See an der eleganten Promenade in Bregenz bleibt man traditionell. „Das Schnitzel bleibt auf der Karte. Es gehört dazu. Natürlich mussten wir die Preise moderat erhöhen. Wir beziehen Fleisch direkt von unserem Metzger in Andelsbuch“, erklären Sous-Chef Roland Hartinger und Restaurantfachfrau Sabrina List unisono. Der Preis für das Wiener vom Schwein wurde im Vorarlberger Lokal nur um 50 Cent erhöht, allerdings kostete es bereits vorher schon über 17 Euro.