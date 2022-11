Öko-Experte: „Echtes Bio-Brot kostet eben mehr!“

16,70 Euro für Brot in steirischer Bäckerei

Besorgt ist Josef Weghaupt, der mit seinem „Joseph Brot“ in Wien eine besondere Spezialität anbietet und 90 Mitarbeiter beschäftigt. Dennoch versucht er die anfallenden Teuerungen für seine Kunden abzufedern. Manche seiner Berufskollegen schnalzen den Preis aber fast schon unmoralisch hoch hinauf. So kostete ein Bio-Laib (Sauerteig, rund zwei Kilo) in einer steirischen Bäckerei 16,70 Euro.