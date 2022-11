Oranje-Prinzessin Amalia wieder in Öffentlichkeit

Die niederländische Kronprinzessin Amalia (18) ist zum ersten Mal, seit Drohungen gegen sie publik geworden waren, wieder in der Öffentlichkeit erschienen. Gemeinsam mit ihren Eltern und Schwestern nahm sie an einem Fototermin am Freitag in Amsterdam teil. Die königliche Familie besuchte in der Nieuwe Kerk (Neue Kirche) der Hauptstadt eine Ausstellung über das Leben der früheren Königin Juliana, der Großmutter von König Willem-Alexander. Die Familie beantwortete aber keine Journalistenfragen.