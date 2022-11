Gewalt in der Geburtshilfe: Was kann man tun?

Während der Geburt sind Frauen in einer besonders verletzlichen Lage und gehören eigentlich geschützt. Doch genau dann kommt es leider immer wieder zu Übergriffen bis hin zu gewalttätigem Vorgehen. Wie genau erkennt man diese Form von Gewalt? Was gehört dazu und wie kann man dagegen vorgehen? Podcasterin Annie Müller Martínez spricht in dieser Folge mit Dr.in Mirijam Hall vom Wiener Gesundheitsverbund und der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe der Klinik Ottakring über Gewalt in der Geburtshilfe.