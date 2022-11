Stalkerin tyrannisierte Flirt über Jahre hinweg

„Dieses On-Off hat mich ehrlich gesagt gekränkt“, so die 33-Jährige am Wiener Landesgericht. So sehr, dass sie den Mann über Jahre mit Anrufen und Nachrichten bombardiert habe. Sogar vor seiner Haustür und bei der Arbeit soll sie ihm aufgelauert haben. Die Betroffene lernte ihn dort kennen - sie war Assistentin bei der Finanzpolizei. Man traf sich ein paar Mal, eine Beziehung entwickelte sich nicht. „Mir wäre bei den paar Treffen gar nicht aufgefallen, dass sie einen psychischen Knackser hat“, sagt der 37-jährige Beamte.