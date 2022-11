Kühler September ließ Gasverbrauch wieder steigen

Monat für Monat war der Gasverbrauch im heurigen Jahr niedriger als im Vorjahr. Bis zum September, da zog die Abgabe an Endverbraucher im Jahresabstand erstmals wieder recht deutlich an - um 6,1 Prozent auf rund 4,9 Terawattstunden (TWh). Schuld daran war vor allem das kalte Wetter, erklärte die Regulierungsbehörde E-Control am Freitag. Aber auch die Stromerzeugung der Gaskraftwerke ist gestiegen. Der Stromverbrauch ist hingegen im Jahresabstand um 3,4 Prozent gesunken.