Sturm Graz am Boden: „Bitter, ein Wahnsinn!“

„Das ist ein Wahnsinn“

Dass man mit acht Punkten am Ende die Segel streichen musste? „Wir waren knapp dran, aber am Ende hat’s nicht gereicht, das ist ein Wahnsinn“, so Siebenhandl, „aber wir dürfen uns nicht zu lange damit beschäftigen, sonst verlieren wir die Meisterschaft auch noch. Am Sonntag geht’s in Altach bereits weiter.“