Sturm Graz schreibt negative Europacup-Geschichte

Sturm hätte ein Punkt bei den Dänen für das Sechzehntelfinale gereicht - und sogar eine Niederlage hätte bei einem Remis zwischen Lazio und Feyenoord für den Umstieg in die Conference League genügt. Aber die Niederländer besiegten die Römer mit 1:0 und sprangen vom letzten auf den ersten Platz Dazu kommt: Sturm verlor das direkte Duell und hat das schlechteste Torverhältnis von allen Teams. Also blieb nur der vierte Platz und das Aus in Europa mit acht Punkten - das gab‘s noch nie!