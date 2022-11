Lucky Luke, Tierschützer & ein echter Schockmoment

Gründungsgeschichte des ersten Tierschutzvereins in den USA als Vorlage

Basierend auf der wahren Gründungsgeschichte des ersten Tierschutzvereins in den Vereinigten Staaten von Amerika ist Zeichner Achdé und Szenarist Jul jedenfalls erneut ein irrwitziges und zugleich überaus kritisches Abenteuer mit dem Lonesome Cowboy gelungen, bei dem alte und neue Fans Tränen lachen werden. Aber Achtung: eine Szene wird Ihnen beim Lesen garantiert den Atem rauben, wenn nämlich zum ersten Mal in der 76-jährigen Geschichte der Kult-Figur sein treuer Wegbegleiter und bester Freund Jolly Jumper in Lebensgefahr gerät. Das gab es so wahrlich noch nie! Und auch die Reaktion des Cowboys ist eine historische Premiere für die Kultfigur.