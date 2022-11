Unmögliche Abschiebung | Verweigerungs-Orgie

Verweigerungs-Orgie. Apropos unerträglich. Auch das, was sich gestern im Parlaments-U-Ausschuss abspielte war einmal mehr unerträglich, unzumutbar. Thomas Schmid, der Anti-ÖVP-Kronzeuge in spe, beschränkte sich in seinen Antworten als Zeuge auf verschiedene Versionen von „Ich verweigere die Aussage“. Sogar auf die Frage, ob er ÖVP-Mitglied sei. Oder ob er die (nämlich seine) Unterschrift auf einer bestimmten Seite des Einvernahmeprotokolls der WKStA kenne. So sagte er letztlich nur, dass er nichts sage. „Was ist da schief gelaufen?“, fragt sich heute auch „Krone“-Innenpolitikerin Ida Metzger, die bei der Verweigerungs-Orgie live dabei war. Man frage sich, „warum haben in dieser höchst sensiblen Causa, die sich gegen die ehemalige Regierungsspitze richtet, Justiz und Untersuchungsausschuss keine besondere Sorgfalt an den Tag gelegt? Stattdessen blockieren sich zwei wichtige staatliche Institutionen.“ Man fragt sich ohnehin, was man sich alles noch fragen muss in diesem Land!