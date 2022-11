Schulweg mit Fahrrad statt Elterntaxi

Zumindest in den größeren Städten Österreichs sei die Rad-Infrastruktur laut Paco Wrolich in Ordnung, um mit dem Rad in die Schule zu fahren. Das Beispiel Klagenfurt zeige: So gut wie jede Schule ist an einen öffentlichen Radweg angeschlossen. „Besser geht natürlich immer, dennoch sehe ich einen sehr positiven Trend, denn immer mehr Kinder kommen frühmorgens mit dem Fahrrad in die Schule“, sagt Wrolich. Was sich der Ex-Radprofi jedoch wünscht, sind autofreie Zonen um alle Schulen, wie es sie in Bozen in Südtirol seit Jahren gibt. Vielerorts mangle es aber an Abstellplätzen für Bikes.