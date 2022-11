Rapperin Nora Mazu: „Gewalt ist lächerlich“

Den Wettbewerb „Rap! Not Rape“ der steirischen Frauenhäuser begleitet Nora Mazu seit Beginn. Dieses Jahr tritt sie bei der Verleihung der Steirischen Preise gegen Gewalt auf - am 28. November in der Grazer Stadthalle. Ihr Tipp für junge Rapper: „Sei du selbst und mach, was du willst!“