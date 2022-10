Wettbewerb „Rap! Not Rape. 2.0“: Songs gesucht!

Gewalt und Sexismus kommen in den Songtexten vieler Rap-Musiker vor und werden darin oft verharmlost. „Weil das dort aber absolut nicht verloren hat,“ so Michaela Gosch von den steirischen Frauenhäusern, suchen sie gemeinsam mit der „Krone“ heuer schon zum zweiten Mal im Zuge des Wettbewerbs „Rap! Not Rape. 2.0“ den besten Rap-Song 2022 – und zwar in gewaltfreier Variante.