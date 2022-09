„Rap! Not Rape. 2.0“: Hier geht‘s zur Anmeldung!

Projekt „Rap! Not Rape.“

Das Projekt „Rap! Not Rape.“ beschäftigt sich auch 2022 ganz konkret mit gewaltverherrlichenden Texten, in denen Beziehungsgewalt, Gewalt an Frauen und Mädchen sowie sexuelle Gewalt verharmlost wird. Diese Songs und Texte vermitteln den meist jugendlichen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Gewalt völlig in Ordnung ist und zum Alltag der Künstler dazugehört.