Rapperin: „Frauen werden als Produkt gesehen“

Denken Sie, dass Projekte wie „Rap! Not Rape“ der steirische Frauenhäuser in diesem Bereich etwas bewirken können?

Ganz, ganz viel sogar! Es geht um mehr als nur die Preisverleihung. So kommt man in Kontakt mit den jungen Menschen, und zwar auf Augenhöhe. Mit dem erhobenen Zeigefinger erreicht man die Jugend nicht – da braucht man ja nur selbst an diese Zeit zurückdenken.