„Rap! Not Rape.“: Wettbewerb geht in nächste Runde

Rap ohne Gewalt und ohne Sexismus – dass das geht, haben bei der ersten Ausgabe von „Rap! Not Rape.“ viele junge Teilnehmer gezeigt. 38 Beiträge wurden in drei Kategorien eingereicht. Die großen Gewinnerinnen kamen aus der Musikschule Trofaiach. Ihr Hit „Girls Are So Much Stronger“ überzeugte die Jury und gewann das Publikumsvoting. Die Belohnung: Der „Steirische Preis gegen Gewalt“, gestaltet von Künstler Tom Lohner, und eine professionelle Studio-Aufnahme.