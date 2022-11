Mit Tiroler Hilfe wachsen in El Salvador Gärten

„Bruder und Schwester in Not“ – eine Stiftung der Diözese Innsbruck – setzt seit mehr als 60 Jahren etwas dagegen und initiiert mit Spenden aus Tirol in Afrika, Asien und Amerika Projekte, die Armut bekämpfen und aktiven Klimaschutz bedeuten. Die heurige Adventsammlung steht ganz im Zeichen von Hausgärten in El Salvador. „In dem zentralamerikanischen Land ist die Armut groß. Viel Land gehört wenigen, die dort vor allem Produkte für den Export anbauen“, beschreibt Magdalena Wiesmüller, Geschäftsführerin von „Bruder und Schwester in Not“, die Ausgangslage. Die Schere zwischen Arm und Reich ist weit offen, Klimaschutz kaum ein Thema.