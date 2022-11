Halloween-Randale: „Rabiater Block an Fremden“

Dutzende Syrer, Afghanen sowie Tschetschenen, Jordanier, Iraker, Iraner und 46 Österreicher - davon laut oberösterreichischer Polizei nur zwölf ohne Migrationshintergrund - wurden in der Halloweennacht in Linz eingekesselt und angezeigt. Neben den heftigen Randalen in Salzburg und Klagenfurt wohl der größte, spektakulärste und gefährlichste Hotspot im ganzen Land.