Opfer von Jugendkriminalität werden immer jünger

Langeweile, Perspektivlosigkeit, schlechte Vorbilder, verzerrte Realitäten in den sozialen Medien und falsch verstandene Männlichkeit. Kleinkriminelle, minderjährige Banden, oft mit Migrationshintergrund und meist aus den sozialen Brennpunkten österreichischer Städte, werden spätestens seit den Eskalationen in der Halloween-Nacht zum politischen Thema. Doch kaum jemand denkt bei den hitzigen Diskussionen an die oft minderjährigen Opfer: Die Zahlen sprechen für sich.