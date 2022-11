Heimische Tierwelt sagt einen kalten Winter voraus

„Meteorologen“ in der Tierwelt Herberstein

Doris Wolkner-Steinberger ist Chefin über die Tierwelt Herberstein und kann sogar dem Wolf aufs Fell schauen: „Er bekommt schon ein dichtes Fell.“ Außerdem: „Spechte teilen sich mehrfach einen Baum, was auch ein Hinweis auf Kälte sein kann.“ Und die Präriehunde buddeln wie verrückt: „Sie bauen also tiefere Löcher, was man daran merkt, dass die Erdhügel größer sind. Und was ebenso Hinweis auf einen strengen Winter sein kann.“