Vierbeiner auf der Suche nach dem idealen Zuhause

Sie schlafen 14 bis 18 Stunden am Tag, benötigen ausgewogene Ernährung und stammen höchstwahrscheinlich vom Europäischen Iltis ab. Zudem sind sie extrem intelligent und sozial: Frettchen. Einige der handzahmen Tiere warten nun in der Pfotenhilfe Lochen auf ein Zuhause, wo sie ihr Leben in artgerechter Haltung genießen dürfen. Aber nicht nur Frettchen sind auf Platzsuche: So befindet sich im Linzer Tierheim neben Hund und Katz‘ auch eine kleine Hamsterfamilie, die schon aufgeregt nach neuen Besitzern Ausschau hält.