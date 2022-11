5 Löwen gelang in Zoo in Sydney kurzzeitig Flucht

In einem Zoo in Sydney haben fünf Löwen mit einem Ausbruch für Aufregung gesorgt: Die Tiere waren Mittwochfrüh neben ihrem Gehege gesichtet worden, daraufhin wurde eine „Notsituation“ aufgerufen. Gäste, die für ein „Glamping“-Erlebnis in dem Tierpark in der Nähe des Löwenareals übernachtet hatten, mussten aus ihren luxuriösen Zelten fliehen. Wie die Großkatzen ausbrechen konnten, ist bislang ein Rätsel.