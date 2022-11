20 Jahre Gefängnis für IS-Ausbilderin in den USA

Eine US-Bürgerin, die in Syrien Kämpferinnen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) ausgebildet hatte, ist in ihrer Heimat zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Bundesgericht in der neben Washington gelegenen Stadt Alexandria verhängte am Dienstag das Strafmaß gegen Allison Fluke-Ekren wegen der Unterstützung einer Terrororganisation.