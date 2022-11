Weitere Zelte für Asylwerber ins Ländle geliefert

Trotz der 200 zusätzlichen Unterkünfte für Asylwerber erfüllt Vorarlberg die mit dem Innenministerium vorgesehene Quote nicht. Das wiederum dürfte die Zuständigen des Bundes dazu veranlasst haben, einmal mehr mit dem Aufstellen von Zelten zu drohen und weitere 15 Stück der mobilen Unterkünfte nach Vorarlberg liefern zu lassen. Thomas Fussenegger, Pressesprecher der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), sieht keine Trendumkehr bei der Aufnahme von geflüchteten Menschen in den Bundesländern und will auf Nummer sicher gehen. „Das ist eine Vorsichtsmaßnahme“, sagte er gegenüber dem ORF. Noch sei nicht entschieden, wie viele der Zelte zu welchem Zeitpunkt aufgestellt werden müssten.