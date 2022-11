Dealer soll sechs Kilo Amphetamin vertickt haben

In flagranti ertappt

Am 28. Jänner 2022 konnten der Beschuldigte und dessen 35-jährige Freundin unmittelbar nach einem beobachteten Suchtgiftdeal festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung des Wohnhauses fanden die Polizisten im Zimmer des Verdächtigen noch weitere 300 Gramm Amphetamin und stellten es sicher. An der Durchsuchung waren Kriminalbeamte des LKA OÖ (EGS), Kriminalbeamte aus Ried und Grieskirchen sowie eine Polizistin mit ihrem Diensthund beteiligt.