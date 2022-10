Gruselfest Halloween bringt dem Handel Millionen

24 % der Tiroler greifen nicht so tief in die Tasche

Doch auch die Teuerungswelle scheint auf die Konsumlaune der Grusel-Clowns und der anderen finsteren Gestalten Einfluss zu nehmen. Während 69 Prozent der befragten Tiroler in etwa so viel ausgeben wollen wie im vergangenen Jahr, gaben 24 Prozent an, heuer wegen Halloween nicht ganz so tief in die Brieftasche greifen zu wollen. Nur sieben Prozent der Befragten wollen die Grusel-Gaudi in diesem Jahr so richtig zelebrieren und geben mehr aus als 2021.