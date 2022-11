Wer schon vom blau-gelben „Geldregen“ profitiert

So kommen Sie zu Ihrem Geld

In den letzten Jahren gab es im Schnitt rund 16.000 Anträge auf Wohnzuschuss und Wohnbeihilfe. Heuer wird mit einem kräftigen Anstieg gerechnet. „Um die Teuerung abzufedern und die Menschen gut durch die Krise zu führen, tun wir, was ein Land tun kann. Im konkreten mit einem 312 Millionen Euro Entlastungspaket. Und wir setzen dort an, wo die Menschen die Teuerung am meisten zu spüren bekommen. Nämlich beim Schulstart, beim Heizen, bei den Kosten fürs Wohnen und fürs Pendeln und beim Strom“, fasst Mikl-Leitner die fünf Säulen zusammen, auf denen die aktuellen Maßnahmen beruhen. Alle Infos dazu gibt es auch auf einer eigenen Homepage des Landes.