Statt Geld für Impfwerbung lieber Bürger entlasten

Richtig ist nicht immer rechtens: Einige Gemeinden in NÖ wollen jetzt Bundesgelder, die eigentlich für die Bewerbung der Corona-Impfung geplant waren, lieber in Maßnahmen gegen die Teuerung investieren. Ob das wirklich geht, darüber wird zurzeit noch mit dem Finanzministerium verhandeln. Und während manche das offizielle Go abwarten wollen, werden andernorts bereits Nägel mit Köpfen gemacht.