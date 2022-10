Klimaticket wird für Niederösterreicher billiger

Der Umstieg auf Bus und Bahn war noch nie so billig: Während mit der Einführung des bundesweiten Klimatickets ein ökologisch wie ökonomisch nachhaltiger Weg eingeschlagen wurde, geht Niederösterreich nun Hand in Hand mit dem Bund einen Schritt weiter. Pendler, die mit den Öffis in der Ostregion unterwegs sind, sparen sich künftig zusätzlich 10 Prozent der Kosten.