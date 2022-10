Neuer mRNA-Impfstoff wirkt gegen Grippe-Varianten

Das Team um Florian Krammer, der an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York forscht, packte die Vorlagen (mRNAs) für vier Stellen der Grippeviren in ein wasserunlösliches Nanopartikelchen (Lipid-Nanopartikel): Einen Teil der Andock-Apparatur an die Säugerzellen (den Hämagglutinin-Stamm, Anm.), zwei Eiweißstoffe in der Hüllen der Virus (Neuraminidase und Matrixprotein 2), und einen Eiweißstoff (das Nukleoprotein), der das Virus-Erbgut nach einer Infektion in den Zellkern der Wirtszellen bringt.