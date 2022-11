Wir geben Lichtblicke in diesen schweren Zeiten

Gemeinsam durch Krisen

Freude, Mut und Hoffnung - genau das will auch die „Krone“-Tierecke geben - besonders in so schweren Zeiten, wie wir sie alle gerade durchleben! Einander helfen und aufeinander schauen sind so wichtig geworden wie selten zuvor. Dank der Unterstützung unserer tierliebenden Leser ist uns dies auch möglich. Denn so wie Herr Hubert wenden sich jeden Tag zahlreiche Menschen an uns, die sich ihre Vierbeiner einfach nicht mehr leisten können. Oft geht es um lebensnotwendige Operationen, aber manchmal ist die Not so groß, dass das Geld nicht einmal mehr reicht, um Futter zu kaufen. Indem wir Tieren helfen, machen wir auch Menschen glücklich - und können so Lichtblicke schenken.