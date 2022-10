Ungar hing mit Turnsackerl in steiler Felswand

Vermeintliche Abkürzung führte in die Bredouille

Der Mann brach am Samstagvormittag mit sieben Freunden zu einer Bergtour über die Ramseider Scharte auf den „Sommerstein“ auf. Schon während des Aufstiegs trennte sich die Gruppe bereits, weil sich einer der Männer am Fuß verletzte. Während der andere Teil der Gruppe zum Riemannhaus abstieg, erklomm der 26-Jährige mit zwei Begleitern den 2307 Meter hohen „Sommerstein“. Beim Abstieg fällte der Ungar dann gleich zwei fatale Entscheidungen. Auf 1690 Meter Seehöhe trennte er sich von seinen Freunden, weil er Fotos schießen wollte. Überrascht durch die einbrechende Dunkelheit wählte der Ungar eine vermeintliche Abkürzung unterhalb des „Schmusriedei“. Wenig später gab es für den planlosen Alpinisten ein böses Erwachen. Er fand sich plötzlich in einer steilen Felswand wieder. Als dem Mann das klar wurde, verständigte er den Rest der Gruppe mit seinem Handy.