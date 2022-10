Trotz Krise bleiben Deutsche unseren Alpen treu

Sparen bei der Unterkunft und beim Restaurantbesuch

Und in welchen Bereichen wird gespart? 25 Prozent geben an, dass sie bei der Unterkunft sparen, sprich: auf eine günstigere umsteigen. Weitere 47 Prozent ziehen das zumindest in Erwägung (siehe Grafik oben). Einen Abstrich bei der Anzahl der Skitage wollen 35 Prozent machen (40 Prozent vielleicht). Was Gastronomen wenig freuen dürfte: Satte 47 Prozent planen Einsparungen beim Restaurantbesuch, weitere 34 Prozent spielen mit dem Gedanken. Lediglich 19 Prozent wollen hier keine Abstriche machen.