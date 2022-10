Bauer (59) stürzte nach Tierfütterung mit E-Bike

Bange Momente für eine Frau in Matrei in Osttirol am Freitagabend! Weil ihr Mann (59) nach dem Füttern der Weidetiere mit seinem E-Bike nicht mehr zurückgekehrt war, machte sie sich auf die Suche. Sie fand ihn verletzt im Bachbett sitzen und alarmierte die Einsatzkräfte.