Ebbs: Feuer in Abstellraum sorgte für Großeinsatz

Vermutlich durch eine nicht ordnungsgemäß entsorgte Zigarette dürfte am Freitagvormittag in Ebbs für einen Brand geführt haben. Ein Nachbar bemerkte von seinem Balkon aus gegen 10.40 Uhr in einem Abstellraum einer Wohnung eines Mehrparteienhauses starke Rauchentwicklung. Er verständigte daraufhin umgehend die Feuerwehr.