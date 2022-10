Russische Kompanien in Cherson mit „6 bis 8 Mann“

Kadyrow muss hohe Verluste zugeben

Die moskautreuen Truppen haben bei ihrer Invasion in der Ukraine schon große Verluste hinnehmen müssen, jetzt musste auch Tschetscheniens Machthaber Ramsan Kadyrow zugeben, dass er in seiner Einheit zahlreiche Leute verloren hat. „Es sind 23 Kämpfer gestorben und 58 verletzt worden“, schrieb Kadyrow in der Nacht auf Freitag auf seinem Telegram-Kanal.

Zuvor hatte die Ukraine gemeldet, dass man die Kadyrow-Einheit getroffen hatte, nachdem diese ihren Standort in sozialen Medien preisgegeben hatte. Der Tschetschenen-Führer nutzte sein Eingeständnis gleich für einen Aufruf an seine Landsleute, sich für den Krieg in der Ukraine mobilisieren zu lassen.