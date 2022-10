Aus Liebe zum Krabbeltier: Zucht von 125 Arten

Der Fachausdruck für die Gliederfüßer oder Wirbellosen ist Arthropoda. An das angelehnt findet man Nina Rassingers Onlineshop unter arthropoden.at. Es gibt aber auch ein kleines Geschäft in Steinberg-Dörfl, das man besuchen und die Tiere live und in Farbe bestaunen kann – jenen, denen es vor den Krabblern gruselt, ist davon aber eher abzuraten. Denn hier tummeln sich in Terrarien Vogelspinnen, Skorpione, Asseln, Schaben, Käfer, Gespenstschrecken und noch viel anderes Getier. Wie sie zur Liebe zu den doch eher außergewöhnlichen Haustieren gekommen ist, weiß sie selbst nicht mehr so genau.