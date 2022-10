Die Szenarien: So kommen die Salzburger weiter

Vom Achtelfinale der Fußball-Champions-League bis zum Europacup-Ausscheiden ist für Österreichs Meister Salzburg vor dem letzten Gruppenspiel am kommenden Mittwoch beim AC Milan alles denkbar. Die möglichen Szenarien sind überschaubar, im besten Fall schießen sich die „Bullen“ mit einem Sieg in Italien wie im Vorjahr in die K.o.-Phase der Königsklasse.