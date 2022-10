So sind wir nicht, aber wie sind wir dann?

Kein Klimabonus macht das wieder gut

Kein Wunder, dass das Vertrauen in die Politik im Keller ist. Das Versprechen eines Politikers von Transparenz und Aufklärung geht heute in jedem Kabarett als solider Schenkelklopfer durch. Der Österreicher ist verdrossen, enttäuscht und genervt von der Politik. Das wird kein Klimabonus und kein Strompreisdeckel so schnell wiedergutmachen …