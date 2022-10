Lokaler Handel soll weiter gestärkt werden

Seit Jahren bemühen sich die verschiedenen Player, den regionalen Handel, insbesondere in den Ortskernen, zu forcieren. Keine leichte Aufgabe, ist doch der Online-Handel nicht mehr aufzuhalten und strömen auch die Kunden aus der angrenzenden Schweiz nicht mehr so zahlreich wie in vergangenen Jahren über die Grenze. Deshalb müsse an den Stellschrauben gedreht werden, wie Landesrat Marco Tittler (ÖVP) am Dienstag erklärte.