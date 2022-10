Mehrere Tote bei Brand auf indonesischer Fähre

Nach Angaben von Rettungskräften befanden sich 230 Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder an Bord des Schiffes, das ziemlich schnell in Flammen aufgegangen sei. Die Rettungsbehörde von East Nusa Tenggara habe Schlauchboote und mehr als 50 Retter eingesetzt, um die brennende Fähre zu evakuieren, hieß es. Was das Feuer ausgelöst hat, ist vorerst unklar.